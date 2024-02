Adara Molinero reacciona al regreso de 'Supervivientes': "Me remueve tantos sentimientos"

La hija de Elena Rodríguez ha visto el anuncio del regreso del reality más extremo de la televisión y ha reaccionado al mismo en sus stories de Instagram. "No puedo verlo, me remueve tantos sentimientos... Sobre todo pena de que ya nunca más se repetirá ni estaré con las mismas personas. Quien me lo iba a decir a mí con lo duro que fue, lo más duro que he vivido en mi vida".