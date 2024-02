Ángel Cristo muestra cómo le ayuda su novia a prepararse para 'Supervivientes 2024'

El hijo de la televisiva no tiene relación ni con su madre ni con su hermana tras sus explosivas entrevistas en '¡De viernes!' por lo que no puede prepararse para la aventura junto a ellas ni pedirle consejos a Sofía, que participó en la edición de 2007. En quien se está apoyando es en su novia, Ana Herminia Illas, con la que ha subido un vídeo a Instagram en el que muestra que han ido juntos a comer sushi para acostumbrarse al pescado crudo que tendrá que comer cuando no consiga hacer fuego.