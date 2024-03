Miki, el novio de Zayra reacciona, al ver su tremendo bajón por estar lejos de él: "Espero que me esté esperando"

Zayra Gutiérrez está pasando unos días complicados en Honduras en este inicio de 'Supervivientes' y es que, como ella misma ha verbalizado, no lo está pasando nada bien al estar lejos de su pareja Miki Mejías y de su hijo . Además, también se rompía por completo durante la prueba de recompensa.

"Estoy mal", afirmaba Zayra y es que explicaba que llevaba por días pensado cómo estará todo fuera: "Pienso en mi chico y en mi bebé, si me echan de menos y si todo está bien, es la primera vez que me separo tanto de él. Le amo con locura y es el hombre de mi vida. Espero que me esté esperando".