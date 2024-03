Una de las primeras en caer al agua ha sido la peluquera de los famosos, Lorena Morlote, que continúa nominada para la expulsión. Nadia, la defensora de Morlote se ha molestado con la no salvación de su amiga: "Según las encuestas que venía viendo me temía esto y no se lo merece", ha explicado Nadia. La defensora de Lorena ha estado viendo toda la semana las encuestas de Twitter y piensa que su amiga puede ser la primera expulsada de 'Supervivientes'.