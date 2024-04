"Hoy saldrá nominada mi Aurah porque, viendo como le trata Torres, volverá a nominarla", ha especulado Susana en su historia. Las críticas no han quedado ahí y Susana ha explicado que no le gusta nada la discusión que Rubén ha tenido con Aurah: "Qué injusto lo que está haciendo con ella... Deseando que salga nominado", ha confesado después. Con este mensaje Susana ha dejado claro que no soporta a Rubén y que quiere que se marche cuanto antes del concurso.