Kiko Jiménez cuenta el sueño húmedo que ha tenido con Sofía Suescun: "Ha sido fabuloso"

"Algún sueño húmedo he tenido", confesaba el superviviente a Blanca Manchón, Laura Matamoros y Arantxa del Sol que escuchaban muy atentas a lo que iba a contar su compañero.

"Estábamos Sofía y yo en el sueño" , desvelaba Kiko Jiménez, que afirmaba que había disfrutado por cómo había sido: "Fue fabuloso. El sueño fue romántico, no guarro. Era bonito, de fusión, de cuerpo, de abrazos, de todo y luego... pues sí"

Palabras que hacían reaccionar a Laura Matamoros y que esta hiciera algunas confesiones íntimas: "Pero yo pienso en un reseteo y pienso: ¿con quién? ¿con el imaginario? El día que lo vuelva a hacer va a ser un regalo para mí y para él". "Tendrías que empezar por los sueños porque igual ni de acuerdas", le decía Kiko Jiménez y esta confesaba que durante su estancia en Honduras, no había pensado en ello: "La verdad es que aquí no me acuerda"