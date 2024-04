Los mensajes de María Pombo y Mar Flores para Laura Matamoros por su repesca

Los espectadores de 'Supervivientes 2024' han decidido con sus votos a través de la app de Mitele que la repescada sea Laura Matamoros y que, por tanto, no tengan una segunda oportunidad en el concurso ni Kike Calleja ni Rocío Madrid ni Lorena Morlote. No tuvieron que decidir por el futuro de Mario González porque tras ser expulsado decidió no participar en la repesca alegando que su cabeza ya estaba "fuera", pensando en su hijo de cinco años, Hugo.