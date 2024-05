Inédito| Claudia se confiesa tras su paso por 'Supervivientes': "A Mario y a mí nos ha perjudicado concursar juntos"

Claudia Martínez tiene claro que haber estado con Mario González en el concurso les ha perjudicado a los dos : "Siento que deberíamos haber estado separados un par de semanas para que cada uno se mostrara como es y no todo el rato juntos, retroalimentándonos, que sí tú estás mal yo estoy peor, que si me enfado con ese lo pago contigo".

Para Claudia, Mario también tiene que ver con su peor momento de su paso por 'Supervivientes': "Sin duda fue cuando se fue él, no podía parar de llorar. No por quedarme sin él, porque no tengo dependencia aunque seguramente lo pareció, fue por el momento que era".

Además, la ya exconcursante se pronunciaba sobre si está satisfecha de la imagen que ha proyectado en su paso por el programa. "He visto que no, sé que tenía car de acelga todo el día, pero es que los dolores eran terribles y me encontraba muy mal", nos confesaba Claudia y es que asegura que ella fuera es completamente diferente: "Me hubiera gustado que se me viera como soy en el día a día, que estoy riendo y hago bromas".