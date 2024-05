Arantxa del Sol y sus confesiones más privadas ante Marieta y Kiko sobre su relación con Finito de Córdoba: "¿Había sexo telefónico?"

"Nos conocimos grabando un especial de Navidad, pero no quedamos hasta mediados de enero", confesaba Arantxa del Sol. "Dos meses hablando por teléfono: lo bloqueo", aseguraba Marieta. Kiko Jiménez bromeaba: "¿Pero había sexo telefónico, no? O algo, al menos". Arantxa lo negaba: "No no, nada".