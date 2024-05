El enganchón entre Marieta y Laura Matamoros: "¡A mí no me tienes que hablar así!"

La felicidad va por barrios y si no que se lo digan a 'Playa Olimpo', mientras ellos robaban en la otra playa hace unos días, ahora lo han sufrido en sus propias carnes. El equipo Condena entraba en su playa y se llevaban alguna lata, arroz, entre otras cosas y esto no les sentaba nada bien.

A Laura Matamoros no le había gustado nada la actitud de Marieta en el robo, algo que le decía a la cara a ella desde la valla entre las dos playas. "Me daba absolutamente igual de que os llevaraís todo , pero la situación me ha dejado traumada", le explicaba Laura a Marieta sobre lo que había pasado con el desmayo de Blanca justo antes del robo.

Marieta le explicaba que solo tenían ese día para hacer el robo y que no entendía que sus maneras: "Es un juego". "A mí no me tienes que hablar así", le respondía Laura y Marieta no se callaba ante esto: "Tú tampoco me tienes que mandar a tomar por c*".