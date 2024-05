"Estábamos imitando a una pija" , se justificaron Laura y Ángel. La excusa de sus compañeros no convenció a Miri, que les acusó de estar siendo unos falsos y de no asumir lo que habían hecho. "Al menos aceptadlo y decid que os habéis burlado", dijo muy enfadada.

No obstante, Miri se percató en la misma playa de lo que estaba sucediendo. "No soy tonta", se confesó con Arkano y con Gorka. "Que me hagan lo que quieran, esta gente me la pela. ¿Quieren guerra? La tendrán", añadió.