El reencuentro más esperado entre Claudia y Mario en 'Supervivientes': "Creo que nos ha perjudicado mucho el estar juntos"

"Me tiene que explicar algunas cosas que desde dentro del concurso no entiendo y fuera supongo que las entenderé", comentaba Claudia mientras Mario iba en su búsqueda para verla en la sala y por fin reencontrarse. Finalmente, Mario llegaba a donde se encontraba su pareja y se daban un emotivo abrazo , duradero y muy sentido, además de besarse apasionadamente. Mario le preguntaba cómo estaba y Claudia respondía que "muy nerviosa". "¿Qué te pasa?", le preguntaba Mario, sin entender nada.

Al abrir micrófonos, Jorge Javier le recordaba a Claudia si tenía algo que decirle a Mario. "¿Por qué te fuiste?", le preguntaba Claudia. "No accedí a la repesca por cómo estaba", respondía Mario, para después añadir que no se veía preparado para la repesca y que "no estaba preparado para volver a entrar". Y es que Claudia tiene un punto de decepción con Mario: "Estaba súper triste. Sentía que no éramos tú y yo. Yo pensaba que si esto nos está pudiendo, ¿fuera qué va a pasar?". Por su parte, Mario le transmitía tranquilidad por el gran concurso que había hecho.