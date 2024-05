Inédito | Miri confiesa de qué se siente orgullosa de su concurso: “Lo estoy dando todo, en las pruebas estoy a muerte”

Miri Pérez-Cabrero está más que contenta con su participación en ‘Supervivientes’, y así nos lo cuenta: “Creo que estoy dando todo lo que puedo dar, que me he preparado todo lo que he podido preparar. Que hay momentos en los que me enfado un poco más, discuto un poco más pero también forma parte de esto. Y en las pruebas pues estoy a muerte, así que sí, yo estoy orgullosa, a ver si vosotros lo estáis”.