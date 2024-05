El piropo de Maite Galdeano a Sandra Barneda que la ha dejado sin palabras: "Los zurdos tenéis una magia especial"

Maite Galdeano , madre de Sofía Suescun, nos ha dejado un momentazo en el 'Supervivientes: Conexión Honduras' de este domingo. Y es que Kiko Jiménez acababa de superar una prueba de líder en donde el equilibrio y la concentración resultaban fundamentales. Lo que no se imaginaba nadie - y sobre todo Sandra Barneda - es lo que iba a decir la defensora del concursante tras ser preguntada por la presentadora.

Una Maite Galdeano que no hace mucho desvelaba cómo estaba viviendo su hija Sofía Suescun el concurso de Kiko Jiménez. "Está muy contenta. Está feliz y dice que es hasta demasiado bueno. Ha perdonado a Laura, se ha portado súper bien, le ha hecho (Laura a Kiko) muchas 'pirulas'", apuntaba. Sandra Barneda le preguntaba entonces si Sofía va a ir a verla y de paso estar en el plató de 'Supervivientes', a lo que Maite señalaba que "por qué no. Ella está encantada de venir. No se niega a nada".