El tenso choque entre Kike Calleja y Marta Peñate en pleno directo: "Estás hablando sin saber nada"

Kike Calleja y Marta Peñate han tenido un choque en directo en 'Supervivientes: Conexión Honduras' . Todo comenzaba con Alexia Rivas señalando que a Miri le han faltado al respeto en Honduras y sin embargo, a Ángel Cristo Jr. no tanto. En ese momento, Marta Peñate salía al paso para asegurar que "le han llamado psicópata y de todo". No es la primera vez que ambos tienen un momento de tensión en el plató de 'Supervivientes'.

El cruce de palabras se iba incrementando, uno defendiendo a Ángel Cristo y otra a Miri: "Te has inventado una obsesión de gratis". Kike Calleja reiteraba de nuevo que él conoce mejor a los concursantes y Nagore Robles subrayaba que no solo podían hablar de los concursantes de 'SV' aquellos que han estado en la isla: "A ti te han echado bien prontito. Por algo será. Ella (Marta Peñate) estuvo hasta la final". Marta Peñate, por su parte, se reafirmaba en su opinión: "Yo sinceramente no me creo a Miri".