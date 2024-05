Marieta se acuerda de 'Las Pombo' en su fuerte enganchón con Laura Matamoros: "A ver si no van a querer ser tus amigas"

Después de que Kiko Jiménez asegurase delante de todos que había visto "besarse" a Marieta y Gorka, Jorge Javier Vázquez le preguntaba a Marieta por si esto era verdad, pero Laura Matamoros interrumpía para decir algo y esto no le gustaba nada a su compañera: "No interrumpas todo lo que me digan, estás obsesionada conmigo. Perdona Jorge, que hay gente aquí que no tiene educación".