Alexia Rivas revela qué frase de Gorka le ha hecho desconfiar de él: "Está enseñando su verdadera cara"

"Estás despechada porque la primera semana te enamoraste de mí y no te hice ni p*to caso, no te tocaría ni con un palo", le ha dicho Gorka Ibarguren a Miri Pérez-Cabrero después de que ella no se pronunciase a su favor cuando Kiko Jiménez aseguró que se había besado con Marieta fuera de cámaras. Esa frase ha alertado a Alexia Rivas, que cree que el vasco "está enseñando su verdadera cara".