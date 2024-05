La emoción de Sofía Suescun al recordar todo lo que vivió en 'Tierra de nadie': "Estoy en una nube, menudo chute de dopamina"

La hija de Maite Galdeano ha publicado unas fotos junto a la noria infernal y sobrevolando los Cayos Cochinos desde el helicóptero. La influencer ha confesado que se siente dolorida después de hacer la prueba junto a Kiko, pero eso no quita que haya sido muy emocionante: "Por cierto, me duele el cuerpo 'heavy'. No recordaba las consecuencias de la noria infernal, pero ha merecido la pena y mucho".