"Rosalía estaría estupenda", "Que vuelva Isabel Pantoja": la calle elige a los famosos que quiere en 'Supervivientes All Stars'

Carlos Sobera anunciaba esta semana desde plató el próximo estreno de : 'Supervivientes All Stars', una nueva edición del reality show donde podremos ver a algunas de las 'leyendas' que han pasado por el concurso . Honduras volverá a ser la casa de algunos de los mejores supervivientes que han pasado por el programa, que vivirán de nuevo uno de los mayores retos de su vida.

“Tenemos algo que anunciaros, algo muy grande. Algo que traspasa los límites de nuestro espacio y que nos lleva a las estrellas”, anunciaba Carlos Sobera desde el plató de ‘Supervivientes’. “Estrellas que son aquellas que hicieron historia. Los más fuertes, los más valientes, los más hábiles, los que más nos emocionaron, los que más nos hicieron reír y los que no se callaron. Los que vivieron cada instante de esta aventura como si fuera la primera vez y la última. Ahora tal vez ya no lo sea. Solo los mejores serán los elegidos" , explicaba Laura Madrueño.

Esta no era la única sorpresa que tenían preparada, pues ya había una primera concursante confirmada para este nuevo lanzamiento: Sofía Suescun , que desde la palapa mostró su emoción por volver a Honduras.

“No quiero llorar, pero es inevitable. Pisar esto, para mí, no os imagináis lo que supone. Quien vio mi edición sabe todo lo que he vivido aquí, todo lo que sufrí, todo lo que aprendí, todo lo que me llevé”, confesaba Sofía en la palapa.