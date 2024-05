La enigmática confesión de Laura Matamoros tras reencontrarse con su entorno: "Estoy dejando espacios a todo el mundo"

A la exconcursante de 'Supervivientes' se le iba rápidamente sus pensamientos a sus hijos, a quien los ha recordado mucho durante su estancia en Cayos Cochinos, demostrando en más de una ocasión (como en su expulsión) que tenía muchísimas ganas de verlos. "Ha sido maravilloso. Si es verdad que he estado un poco ida. Parece que vine hace una semana y en realidad llegué hace dos días. Poco a poco", añadía Laura Matamoros. Una Laura que no tardaba en lanzar una frase que dejaba a todos dubitativos: "Dejando espacios".

El presentador Jorge Javier le preguntaba que a quién, por si podía concretar un poco más. "A todo el mundo. Mi universo, que está mucha gente en él", respondía. Es en ese momento cuando Laura Matamoros reiteraba de nuevo que si había un reencuentro que le había gustado hasta el momento es el que ha tenido con sus niños: "Me han preguntando que cuántos peces he pescado y les he dicho que uno. En las cartas les puse que pescaba, pero era todo mentira", bromeaba.

Sobre si volverá o no a ir a 'Supervivientes', Laura reaccionaba así: "¿Me lo van a volver a proponer?". Presentador y colaboradora se reían después de que Laura preguntase si se refería a 'Supervivientes: All Stars'. "Tan cerca no", decía Jorge Javier Vázquez. Laura aseguraba que no se había visto en el concurso a ella misma: "Tengo un poco de miedo. Todo lo que tengo de buena y de guapa lo tengo de mala por dentro de vez en cuando".