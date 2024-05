Marieta estalla contra Gorka: "¡Fue él quien vino diciendo que estaba soltero!"

Los presuntos besos entre Gorka Ibarguren y Marieta siguen coleando en 'Supervivientes'. Mientras el concursante lo sigue negando, su compañera está cansada de que se le ponga en duda. "Yo no me he lucrado en ningún momento de la situación", defendía. La tensión estallaba entre ellos una vez más.

"Se me han hinchado los ovarios porque él fue quien vino aquí diciendo que estaba soltero y que a ver qué tipo de chicas habían. Si estás seguro de la relación que tienes fuera, de ti mismo y de las relaciones que formas aquí, primero no formas este circo que has formado y me dices a la cara que no quieres volver a hablar conmigo, no vienes aquí a decir que soy una sinvergüenza", expresó Marieta muy enfadada con Gorka.