La reacción de los concursantes ante una posible carpeta entre Miri y Rubén Torres: "Hay gente que es capaz de hacer lo que sea para llegar a la final"

Y es que desde que Miri está sancionada , si hay alguien que le está ayudando en su día a día es el concursante de Sabadell. Y es algo de lo que Kiko Jiménez se percataba en su momento mientras Rubén le llevaba el desayuno a Miri: "¿No saldrá de aquí una 'fake carpeta'?. Entre recado va, recado viene... Corred que viene la final...". Y de lo que ahora también se han percatado sus excompañeros: "Sobreviviendo a no eliminarse" , bromeaban, sospechando de las intenciones de ambos concursantes.

Arkano además recordaba que "semanas atrás venía avisando que entre Rubén y Miri podía surgir el amor... Creía en el posible amor entre Torres y Miri antes de ver la verdadera cara de Miri. Yo ya no sé qué hace por reality o de verdad". Algunos como Ángel Cristo hacían hacían humor al respecto: "Y no una carpeta, un archivador". Pero si hay alguien que mostraba su enfado y su crítica al respecto era Gorka: "Os dije que en esta aventura había gente que es capaz de hacer lo que sea para escalar semanas" . Y le mandaba un mensaje a Rubén: "¡Escapa! ¡Te van a hacer el lío!".

En directo, Arkano era contundente con sus palabras tras ser preguntado sobre esta posible carpeta: "Puede surgir el amor. Pero es que no me creo a Miri. No sé qué puede ser verdadero o por reality. Sobre todo, por querer vender a Gorka con todo lo bien que se llevaban".