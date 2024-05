Sofía Suescun aclara si ha aceptado la propuesta de matrimonio de Kiko Jiménez

La primera concursante confirmada de 'Supervivientes All Stars' lo besó y abrazó tras escucharlo, pero no le dio una respuesta a su proposición de matrimonio, a la que sí reaccionó Maite Galdeano desde plató, que dijo que no creía que formalizasen su unión porque en la familia Suescun Galdeano no son fans de las bodas. Al volver a España, un reportero de 'Europa Press' estaba esperando a Sofía en el aeropuerto y le ha preguntado si va a casarse finalmente con Kiko: "¿Ha habido calabazas respecto a la boda?".