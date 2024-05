Ángel Cristo se denomina a sí mismo "el llorón de la edición". Y dice haber estado reflexionando mucho sobre ello. Así que lo que ahora quiere el superviviente es dar a conocer su faceta divertida. "Estoy siempre gastando bromas y haciendo reír, y todavía no he podido demostrarlo al 100%, aunque a veces he dado pildoritas. Pero sigue pendiente. Quiero que se vea al Ángel divertido, todavía falta mucho por ver", prometía.