Marta Peñate, contundente con Miri: "Me chupa la energía"

El concurso de Miri Pérez-Cabrero en lo que llevamos de 'Supervivientes' está generando reacciones de todo tipo. La influencer está superando obstáculos uno tras otro y está sacando de su experiencia en Honduras grandes amistades -como la que tiene con Marieta- pero también le están saliendo enemigos. Tanto dentro de Cayos Cochinos como fuera. Marta Peñate se ha mostrado contundente con la concursante y no ha dudado en señalar lo que cree de ella en la parte del contenido exclusivo de mitele PLUS que ha proporcionado 'Supervivientes' a los suscriptores.

"Yo necesito saber si a vosotros Miri os chupa la energía. A mí me chupa la energía. Te lo juro. Yo la veo y me parece una tía muy enérgica, con mucho poder mental. Pero hay veces que la escucho y cuando habla diez segundos, ya me ha chupado la energía", ha comentado Marta Peñate. En ese momento, la hermana y defensora de Pedro García Aguado le daba la razón a la colaboradora: "A mí me chupa la energía y me desconecta. Luego por detrás... mira lo que le ha hecho a mi hermano en la nominación".