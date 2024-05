Hace un mes que Mario González tomó la decisión de no aceptar la oferta de Jorge Javier Vázquez de participar en la repesca de ' Supervivientes 2024 '. Fue entonces cuando cogió un avión de vuelta a España y retomó su vida fuera de la televisión: los ratos con su hijo en común con la tiktoker Sheila González y su trabajo en la empresa de suministros sanitarios que posee junto a su hermano.

Desde entonces ha retomado muchas actividades, como las comidas con sus amigos o sus escapadas románticas los fines de semana con Claudia Martínez, pero no había vuelto al gimnasio . Hoy ha sido el día escogido para regresar y poner en práctica otra vez su rutina de entrenamiento, y ha aprovechado para contarle a sus seguidores de Instagram que ha tomado esta decisión porque sentía que estaba descuidando su salud.

"Por fin he vuelto a la rutina, mi cuerpo lo necesitaba ya, estaba comiendo demasiada mierda y moviéndome muy poco. Desde que salí he cogido 15 kilos y no podía seguir así", ha comentado el exparticipante de 'La isla de las tentaciones', revelando de paso cuántos kilos ha ganado desde que ha regresado a España tras haber vivido la aventura más extrema de la televisión.