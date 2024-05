Arkano confiesa que su momento favorito de la semana es... ¡cuando nomina a sus compañeros!

Para Torres no hay duda alguna: aunque adora el momento de la comida y la cena , lo cierto es que el momento especial del bombero en su día a día en Honduras no es otro que el atardecer , porque ahí es cuando se sienta en soledad a reflexionar sobre su vida y sobre el motivo de su paso por el concurso: "Es mi momento de felicidad, ahí pienso en las cosas que tengo en mi vida de fuera y soy consciente de la suerte que tengo por estar aquí ".

¡Cómo lo lees! El momento favorito de Arkano ya no del día, si no de la semana, es el momento de nominar. Para el rapero esa es la esencia del concurso y vive con especial emoción los instantes de la palapa en los que señala a sus compañeros: "Es lo que más me gusta de la semana, es recordar la esencia de este concurso, esos nervios que pasamos justo antes de nominar, como si estuviéramos en el cole, no sabes lo que va a pasar... es emocionante". Y es que el concursante le confiesa a Poseidón que "volver a casa no está tan mal".