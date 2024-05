"Dani, ¿te gusto como cuñada?", le ha preguntado la navarra en una de las pausas publicitarias , ante lo que él responde: "Yo ya te he guardado sitio en las cenas de Navidad y Nochebuena, tú ahí a mi lado a comer gambas". "Ay, qué bien, porque yo soy mucho de meter y no de sacar", ha sido la respuesta de Maite que se ha partido de risa con el comentario que ha recibido de Dani Torres y ha grabado toda la conversación para compartirla con sus seguidores de Instagram : "Mi hermano también es de meter mucho, es bombero y tiene una manguera...".

A la suegra de Kiko Jiménez le ha gustado la idea de tener cosas en común: "Una manguera para que me riegue bien, si es que tenemos muchas cosas en común porque también sé que tiene un perro y yo soy perrera total". Dani le ha dicho que cree que van a congeniar porque piensa que "la edad no importa" y le ha confesado que está convencido de que a su hermano le va a gustar: "Yo con mi novia me llevo 14 años y en eso no hay problema, ella es más joven, pero tú no te preocupes porque a mi hermano le gustan todas".