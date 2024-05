Gema Fernández sobre la visita de la novia de Gorka a Honduras: "Querrá averiguar la verdad"

Gorka ha sido protagonista estas últimas semanas tras haber sido acusado por Kiko de darse un beso a escondidas con Marieta

Después de negarlo durante varios días, Gorka finalmente asumió que hubo beso en las 'comisuras de los labios' con la concursante

Mientras tanto su novia viaja a Honduras con la intención de darle ánimos ¡Dale Play para saber más!

Gorka siempre había negado sus "besos" con Marieta en la isla pero, tras varias semanas en el punto de mira, el superviviente decidía hablar con todos sus compañeros con la intención de solucionar las cosas.

"Te pido perdón, vi peligrar mi relación con un malentendido, tuve miedo y reaccioné como no tenía que reaccionar", confesaba el concursante a Marieta.

"Al principio pensaba que eras un chico cariñoso, luego me di cuenta de que eras cariñoso conmigo y luego he pensado muchas veces que te hago gracia". "Era cariñoso contigo, al igual que con Arkano, porque eras una persona que me caía muy bien y tenía afinidad contigo", aclaraba este, pero Kiko Jiménez creía que no era lo mismo porque a Arkano no le da los besos en la comisura de la boca, pero se denfendía: "A él le doy muchos besos".

"No he cambiado de versión, he explicado las cosas tal y cómo eran porque me han dado la opción de hablar y sincerarnos", explicaba este, aunque seguía manteniendo que solo se ha dado besos con Marieta en la mejilla, pero "no en la boca".

Sin embargo, Miri también quiso aportar su grano de arena en la conversación. La influencer aseguraba que nunca han dudado que tenga pareja, pero que él había dicho que "si en algún momento se tenía que liar con alguien lo haría", algo que este no admitía en un primer momento. "A lo mejor no has querido liarte con alguien, pero si has querido crear la duda", le explicaba Marieta.