Gorka da la cara por su novia tras las críticas de Miri sobre Andrea en Honduras: "Creo que es un poco celosa"

Gorka Ibarguren recibió una sorpresa en Honduras que para él ha sido un sopetón de fuerza y energía de cara a las próximas semanas en 'Supervivientes': la visita de su novia Andrea. Ambos vivieron un momento súper romántico en su reencuentro y además, estuvo con él conviviendo en la playa, además de que Andrea tuvo el placer de conocer al resto de concursantes. Algunas supervivientes como Miri no han dudado en opinar qué piensan de ella y es algo que al concursante vasco no le ha hecho mucha gracia.

Es entonces cuando opinaba de manera directa sobre cómo cree que es Andrea, novia de Gorka: "Creo que es un poco celosa porque no se ha juntado a hablar con nadie del grupo , sobre todo del grupo de las chicas. Cuando vino Sofi (Sofía Suescun) estuvo hablando con nosotras todo el día. Aquí no habla nadie... Dios mío, cómo está el patio".

Miri se exculpaba en la palapa asegurando que todo es en tono de broma: "No he hecho nada para intentar hacer daño a nadie con mis comentarios. Era un comentario gracioso, parece que aquí no se puede decir nada de nadie". Además, la influencer se explicaba sobre su comentario de Andrea llamándola "celosa": "Me dio la sensación de que no quería juntarse con las chicas", reiteraba.