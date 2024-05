Laura Matamoros habla del problema de salud que le impide estar en plató en la gala

Desde que salió expulsada de ' Supervivientes 2024', Laura Matamoros ha estado presente en plató en casi todos los programas, pero en la gala 13 no está entre los exconcursantes y defensores porque está enferma . De hecho, tampoco ha podido compartir contenido en sus redes sociales, donde suele ser muy activa por su trabajo como creadora de contenido.

La última vez que estuvo en plató fue el pasado martes en 'Tierra De Nadie', donde Carlos Sobera le preguntó acerca de la opinión de su hermana pequeña, Anita Matamoros, de su concurso. La influencer se echó a reír y dijo que no había podido hablar con ella porque apenas tenía voz debido a una notable afonía que 24 horas después se ha convertido en una afonía total , tal y como ha explicado ella misma en sus stories de Instagram.

"Llevo dos días mala, sin poder hablar (me he quedado sin voz, literalmente) y con fiebre... Empiezo a estar algo mejor, pero de la cama no salgo, solo duermo", ha escrito la exconcursante de 'Supervivientes 2024' sobre una foto en la que se pueden ver las sábanas de su cama con la televisión al fondo que ha compartido en sus stories de Instagram con su millón de seguidores.