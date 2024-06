Los espectadores predicen el futuro entre Rubén Torres y Maite Galdeano tras su beso

Luego de que Kiko Jiménez hablara en reiteradas ocasiones de su suegra en el show y que tuvieran varios intercambios de mensajes, Rubén Torres tenía muchas ganas de ponerle cara a la madre de Sofía Suescun. Es por ello que, tras una sesión de masajes como primer contacto, que dejó al concursante muy sorprendido, estos no tardaron mucho en mostrarse acaramelados. Fue así como a las pocas horas de que "la enviada de Dios" pisara la isla, en plena noche tuvieron una charla "larga y tendida" que culminó en su primer beso . Este gesto no pasó desapercibido para nadie, especialmente a Kiko Jiménez quien se mostró en shock por la conexión que ambos habían tenido.

Rubén Torres también se pronunció tras el encuentro y confesó que todo fue idílico y "se dejó llevar" por la situación, dejando en claro las cosas que más le han gustado de la colaboradora. "La buena energía, está sonriendo, es muy natural, explica todo como lo piensa. Es muy alegre y enérgica y eso me encanta", señaló. Poco después, fue una Maite Galdeano sonriente quien reaccionaba a las palabras del bombero desde el plató. "Le he gustado y eso es lo bueno, me ha dicho que le espere", dijo recordando el bonito momento que compartieron durante la noche juntos en "Cayo Paloma".