Maite Galdeano y Kiko Jiménez hablan de los concursantes de 'SV All Stars': "Hay alguno que ganó de resbalón"

Maite Galdeano y Kiko Jiménez no ha dudado en opinar sobre los concursantes: "Me encantan, han hecho un pedazo de casting, son los mejores", explica Kiko. "A mí me encantan todos la verdad, pero he visto alguno que ganó por mueble y por resbalón. Mi niña (Sofía) me encanta, un diez", confiesa Maite Galdeano.