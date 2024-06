Carmen Borrego bromea en 'SV' con ir a 'Hay una cosa que te quiero decir'... ¡si su nuera llama al programa!: "Lo prometo"

'Hay una cosa que te quiero decir' está a punto de llegar a las pantallas de Telecinco y Carmen Borrego no ha querido desaprovechar la oportunidad para apuntar, durante la gala de 'SV' de este jueves, una cosa importante. Y es que a la exsupervivientes de Honduras le gustaría llevar a su nuera al programa de Telecinco. Era el propio Jorge Javier Vázquez quien lo desvelaba en pleno directo: "Antes me he olvidado de una cosa...".