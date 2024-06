La decisión de Marieta como líder marca las últimas nominaciones de 'Supervivientes 2024': "Las más duras de la edición"

Gorka Ibarguren aseguraba esperarse la nominación: "Llevo varias semanas esperándomela. Esto es un juego, casi por descarte... lo que no puedes hacer es que te nominen y tomarla con tus compañeros. Filosofía y a seguir". Además, señalaba no arrepentirse de haber utilizado su superpoder con anterioridad: "Esto es lo que hay. No me arrepiento".