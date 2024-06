El impresionante entrenamiento al que se sometió Miri para ir a Supervivientes: apnea, aumento de peso y músculos

"Me faltan carnes pero me veo guapa", dijo en diálogo con esta web anoche, en la gala final de Supervivientes. La participante contó cómo se preparó para ir a Honduras y descubrimos así que detrás de su gran performance hubo mucho entrenamiento. Aumentó 7 kilos para tener una buena reserva calórica. Realizó prácticas de apnea y aprendió en un curso de supervivencia a hacer fuego. "Me lo curré", dijo y sin dudas tiene razón. Dale al play para conocer su rutina completa de preparación para la supervivencia.