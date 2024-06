Aurah Ruiz ajusta cuenta con Torres por sus insinuaciones: "A Jesé no le hizo nada de gracia"

Aurah Ruiz y Rubén Torres han tenido otro desencuentro en el estreno de 'Supervivientes All Stars'. A Aurah no le sentó nada bien ver y escuchar las insinuaciones de Torres sobre que podría haber tenido un interés especial en él. No solo le molestó a ella, ya que la canaria reveló que tampoco le gustó a su marido, Jesé Rodríguez.