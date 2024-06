El choque de acusaciones de Pedro García Aguado contra Gorka y Arkano: "Algunos se equivocaron"

Pedro ha decidido poner las cartas sobre la mesa y ha explicado que Arkano y Gorka le nominaban siempre por esos motivos: "Cuando te salva la gente te haces más fuerte. Se equivocaron algunos. Hubo un momento en el que yo no me quería ir... Arkano y el grupo de los 'Boy Scouts".

En ese momento, Arkano ha saltado y le ha argumentado que él nunca ha hecho eso: "Yo eso no lo he hecho en la vida. A mí no me metas ahí". Por otro lado, Gorka ha señalado que nominaba a Pedro porque para él no merecía ser finalista: "Yo le nominé porque pensaba que era el que menos méritos había hecho para estar en la final". Carmen Borrego le ha callado la boca diciéndole que se ha llevado el premio: "¡Pues ha ganado!"