'Ibiza' el éxito playero de Soge Culebra y Lucho RK que suena en el paraíso de 'Supervivientes All Stars'

Arranca 'Supervivientes All Stars', la versión más extrema del programa original con estrellas de anteriores ediciones y en la primera gala hemos tenido tensión por los saltos y cuentas pendientes. Pero si hablamos de estrellas, las de la Playlist Oficial de Supervivientes All Stars no se quedan atrás. Ya suenan en honduras éxitos como 'Señales' de Nyno Vargas, Omar Montes y Ludmilla o lo nuevo de Soge Culebra junto a Lucho RK.