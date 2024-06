Marc Seguí fusiona la música urbana con el regional mexicano en 'No haberte conocido'

"Quiero no haberte conocido" es una expresión fuerte que solo puede decir alguien que ha sufrido mucho a manos de otra persona, afortunadamente, nuestros supervivientes no se han llegado a decir cosas así pero Marc Seguí aprovecha en su nuevo single y se despacha pero bien. 'No haberte conocido' es toda una declaración de intenciones por parte del artista, dando el pistoletazo de salida a su año musical y siendo la primera de muchas sorpresas que irá desvelando en los próximos meses.