El padre de Abraham opina del acercamiento de su hijo a Sofía Suescun: "Él es cariñoso"

Abraham García dejó a todos boquiabiertos durante su presentación, al desvelar al mundo entero que entraba a 'Supervivientes All Stars' "soltero" y con ganas de conocer a Sofía Suescun . A partir de ese entonces, el joven no ha estado bromeando con su cometido ya que ha tenido acercamientos con la hija de Maite Galdeano y ha "tonteado" con ella, algo que ha generado mucha repercusión del otro lado del charco.

El primer en reaccionar fue Kiko Jiménez, novio de Sofía, quien aseguró confiar plenamente en su pareja. Además, ambos llevan años juntos y forjaron un vínculo sólido que señaló que los movimientos del participante no le afectan. Parecería ser que para García, que su compañera tenga una pareja, no es impedimento para llevar a cabo su plan.

El padre y defensor de Abraham, Julián García, ha estado observando los movimientos de su hijo de cerca y asegura que él "es así, cariñoso y tiene buen rollo" y que con Sofía "son amigos". No te pierdas las palabras del progenitor del actual líder de la semana y cómo ve que su hijo está actuando frente a su compañera...¡Dale Play!

Kiko no ha tardado en pronunciarse respecto a la actitud de Abraham frente a su novia. Pese a que confía en ella, no ha dejado de enviarle un mensaje al joven a quien acusa de "usar a su compañera para ser el protagonista". No te pierdas las palabras de la pareja y defensor de Sofía Suescun...¡Dale Play!