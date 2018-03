Lara Álvarez se confiesa: “Después de cada gala, como no hay luz, nos tenemos que quedar a dormir en la isla”

“Durante las galas estamos pegados a un control de madera en medio del Cayo y nos pegamos lo máximo posible para coger la wifi pero al no ser muy potente no nos podemos comunicar como nos gustaría con vosotros”, explica la presentadora.

La presentadora ha querido satisfacer las dudas de alguno de los espectadores que preguntaban cómo se vuelve el equipo tras las galas. “Como ahora hay una diferencia horaria de solo 7 horas, acabamos más tarde de lo habitual y nos quedamos a dormir, parte del equipo, en el Cayo. Como no hay luz y los helicópteros y las lanchas no pueden salir porque no se ve nada, lo que hacemos es cenar todo el equipo junto, comentamos las glas, hacemos una reunión de contenido y a la mañana siguiente, muy tempranito, como a las 6:30 de la mañana, nos cogemos las barcas y los helicópteros y nos volvemos al hotel”, asegura.