Supervivientes All Stars | Conexión Honduras 2, en vídeo (07/07/24)

Una gran tormenta se iba acercando poco a poco durante el directo de 'Supervivientes All Stars: Conexión Honduras' que terminaba llegando con fuerza y se tenía que abrir la palapa de manera excepcional durante esta gala del domingo para evacuar a los concursantes. Además, Abraha volvía a vivir una de sus noches más lacrimógenas y hacía una emotiva confesión sobre sus padres tras enfrentarse a una durísima prueba de recompensa: "Ya he descubierto eso que me estaba matando por dentro", confesaba el madrileño.