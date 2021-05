Supervivientes | Debate 'Conexión Honduras' 4 completo del 02-05-2021 en HD

Marta está nominada y por lo tanto podría salir expulsada el próximo jueves. Así que Olga lo primero que hizo fue pedirle que le diese un mensaje a Rocío Flores si regresaba a España antes que ella. " Que la echo mucho de menos y que no sabe cuánto me acuerdo de ella estando aquí. No me vengo abajo porque no quiero pensar en ello. Dile que me llevo muy bien con Gianmarco, con el más de los chicos", decía. También aprovechó para mandar un mensaje a su marido, Antonio David Flores, por el que la hemos visto llorando en más de una ocasión debido a la distancia que les separa.

Además, Palito Dominguín recuerda la pérdida de Bimba Bosé. "2017 fue un año en el que lo pasé muy mal porque tuvimos muchas perdidas. Nunca había tenido una perdida cercana y la primera fue mi hermana. No es como un abuelo, que es triste pero…no tenía sentido", comenzó contándole a su compañera.



"Mi novio, yo iba a quedar con él, porque nosotros nos habíamos como liado en verano pero no habíamos vuelto a vernos. Le dije que cuando volviera a Inglaterra me gustaría verle. El día antes de ir a verle le dije que no podía, tenía que volver a España porque había fallecido mi hermana. Me dijo que si quería que viniera. En ese momento no te apetece ver a nadie, pero por alguna razón, sí que me apetecía que viniera. Sabía que me iba a hacer mimitos, que me iba a sacar una sonrisa, ya como amigo, sabía que iba a tener a alguien ahí", confesó.