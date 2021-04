Supervivientes | Gala 1 completa del 08-04-2021 en HD

Además, ya durante las primeras horas de convivencia han tenido sus primeros roces. Melyssa y Tom han tenido ya su primera bronca. "Yo pensaba que nos íbamos a llevar mal", se sinceraba ella. "Como te dije aquí tienes un apoyo, pero tampoco me respondas con maldad que te conozco", le advertía él. "No te contesto con maldad. No es lo mismo que tú me puedas tener un cariño limpio, porque yo no te he hecho nada", explicaba Melyssa. "Tú tampoco has hecho todo bien", le recriminaba Brusse.