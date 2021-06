Gala 10 (09/06/21), completa en HD

Melyssa lleva toda su estancia en 'Supervivientes' diciendo lo mucho que echa de menos a su madre Nela. La concursante no atraviesa su mejor momento en el concurso y el programa le ha preparado una sorpresa de lo más especial.

En playa escondida, Melyssa se ha encontrado una mesa con tres platos, cubiertos por tres cestas. En la primera, la concursante se ha encontrado una ración de bacalao a bras. "Mi infancia, toda mi vida, lo que hace mi madre para comer", ha recordado entre lágrimas. La segunda cesta escondía un pastelito de Belem. Pinto ha tenido que decidir si quedarse con una de los dos platos de la gastronomía portuguesa, o abrir la tercera caja. La ex de Tom Brusse ha preferido la sorpresa, y al levantar la tercera cesta se ha encontrado a su madre. Melyssa ha roto ha llorar y ambas se han fundido en un apasionado abrazo. " Estas muy guapa mama, estás preciosa" , le ha dicho la superviviente a Nela. "Me habéis dado la vida ahora mismo, gracias", ha confesado.

Además, Melyssa Pinto confiesa que fue ella quien habló sobre los polémicos amuletos: "Confié en ellos y me han traicionado". "La maldad que ha hecho es algo que de él no me lo esperaba", aseguraba Melyssa. Una vez de vuelta a la isla, la única que quiso hablar con él tranquilamente del asunto fue Lara Sajen.