Gala 12 (23/06/21), completa en HD

Los primeros en llegar al lugar fueron Tom Brusse y Gianmarco Onestini. "Esa porquería de playa en la que estáis en esos momentos y se llama Playa Destierro", les explicó Jorge Javier Vázquez. " ¿Playa del cerdo?", se extrañó Gianmarco. "¡No, no, no! ¡Destierro! ¡Olvidados!", le explicó. "Ahhhh, playa del encierro", siguió sin entender el italiano, que estaba muy nervioso por saber qué hacía allí.

Por su parte, Anabel Pantoja viajó hasta los Cayos para animar a su novio y darle fuerzas. Sin embargo, la sobrinísima de Isabel Pantoja tiene la lengua muy larga y dio al canario información del exterior, algo que tenía terminantemente prohibido. Jorge Javier se ha puesto serio con la colaboradora de 'Sálvame' y le ha reprochado haber hablado más de la cuenta. "Has contado del exterior lo que te ha dado la gana. ¿Qué parte de que no se puede dar información no has entendido?" ha preguntado el presentador.