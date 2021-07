Gala 16 (21/07/21), completa en HD

Tom Brusse se ha quedado a las puertas de la gran final de 'Supervivientes' al perder el duelo contra Olga Moreno. Nada más entrar el plató, el francés ha hecho balance de su concurso: "Las emociones ahí... Ha sido impresionante, hasta yo no me he reconocido. Claro que he conectado con mi corazón. Antes no lo hacía, conectaba más con otra cosa. Mi corazón dice ahora muchas cosas, he aprendido mucho sobre mí. Que tengo que hacer las cosas bien y ser buena persona", ha confesado.