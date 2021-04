Supervivientes | Gala 2 completa del 15-04-2021 en HD

Tom Brusse y Alejandro Albalá no han hecho buenas migas en este arranque de 'Supervivientes 2021'. Los concursantes han vuelto a protagonizar un fuerte rifirrafe: los supervivientes se enfrentaban en la Palapa. Ambos se acusan de no hacer las tareas de la isla. Pero además la tensión está yendo en aumento porque no se soportan.



"Me molesta que haga comentarios por detrás cuando ya le dije que me lo dijera a la cara. Veo que es un cobarde y no un hombre como él predica. Veo que va por detrás y con esta gente no quiero saber nada. Me sorprende que diga que no hago nada cuando lo único que tenía que hacer no lo ha hecho. No ha hecho nada", se quejaba Albalá ante Jorge Javier Vázquez. Por su parte, Tom respondía con un ataque: "¡Lo único que él hace es hablar de Isa Pi!"