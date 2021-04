Supervivientes | Gala 4 completa del 29-04-2021 en HD

Un nuevo concursante se ha convertido en el nuevo habitante de Playa Destierro. Palito no ha superado la nominación y pone rumbo a 'Playa destierro ' donde convivirá con Lola. "Le he cogido cariño hasta a Tom que le he nominado todo el rato. Sois gente top. N o me puedo creer la suerte que he tenido de compartir esta experiencia con vosotros , con todos, no puedo decir nada malo de ninguno. Ya a mis compañeros se lo dije anoche lo que pienso de ellos. No os vengáis abajo, seguid viviéndolo por mí, Lola y Antonio que ya no estamos aquí", ha dicho la concursante entre lágrimas.

Olga Moreno, contra Tom Brusse

Todo comenzó cunado el ex de Melyssa propuso a sus compañeros ir a buscar leña. "Corre, ve a buscarla que tú estás tumbadito", le sugirió ella. "¿No me vaciles, vale? Que tú no te mueves, que poca vergüenza. ¿Cómo me puedes hablar así cuando estoy malito? Es la primera vez que me tumbo por la mañana", le ha asegurado él. "Tú cuando estabas mal te he preguntado muchas veces cómo estabas". La conversación ha ido subiendo de tono hasta que la superviviente ha explotado contra su compañero. "A mí no me grites porque un hombre no me ha chillado nunca", ha dicho Olga.